وزير الرياضة الاسبق يعلق على أزمة الأولمبية مع الأهلي

علق الدكتور عبد المنعم عمارة، وزير الشباب والرياضة الأسبق، على الخلاف الدائر بين اللجنة الاولمبية، ومجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود طاهر، حول اللائحة.

وأكد عمارة، في تصريحات إذاعية لبرنامج ستاد الهدف، أنه غير راضٍ عن قرار الأولمبية باعتماد اللائحة الاسترشادية وإجبار الأندية على العمل بها إذا لم تقر لائحتها الخاصة، لافتًا إلى، ” لا أعرف سبب عمل اللائحة الاسترشادية خصوصا وأن القانون الجديد من المفترض فيه تعظيم دور الجمعيات العمومية”.

وأضاف الوزير الاسبق، “لم يكن من المفترض أن يحدث هذا الأمر مع النادي الأهلي، الأهلي كبير ولا يصح ما حدث معه”.

عمارة: أبو ريدة سينجح في انتخابات الجبلاية مجددًا

وعن انتخابات الجبلاية، أكد عمارةأن هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري، سينجح إذا خاض انتخابات مجلس إدارة الجبلاية في الفترة المقبلة، ولا داعي للأزمة الدائرة حول ملف الجبلاية.

وتابع، “لا أرى أن هناك أزمة في انتخابات اتحاد الكرة، وفكرة هاني أبو ريدة بالدعوة لجمعية عمومية فكرة رائعة، وإن وافقت العمومية على الأمر، سيكون موقفه أقوى، ولا أزمة في ذلك”.