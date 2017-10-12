“عمارة” يعلق على مطالبات أبوتريكة بالعودة للمنتخب

علق عبد المنعم عمارة، وزير الرياضة الأسبق، على المطالبات التي تنادي بعودة محمد أبوتريكة ، لاعب الأهلي ومنتخب مصر المعتزل، للملاعب مرة أخرى، من أجل الانضمام إلى منتخب مصر والمشاركة في كأس العالم.

وأكد عمارة، خلال تصريحات إذاعية لبرنامج ستاد الهدف، أن تلك المكالبات لها أبعاد سياسية، فلماذا تم تسليط الضوء على أبوتريكة فقط، ولماذا ليس حازم إمام أو محمد بركات، فمالطبات عودته للكرة والمشاركة في مباريات كأس العالم جنان”.

عمارة عن عودة أبوتريكة : “جنون”

ووصف عمارة ، تلك المطالبات، بأنها “جنان” وربما تحمل أبعاد سياسي، لافتًا إلى انه لماذا لم تتم دعوة محمد بركات وحازم إمام وأحمد حسن”.

واستطرد الوزير الاسبق تصريحاته قائلًا، “أبو تريكة محلل جيد للغاية، فهو لاعب كرة قدم عظيم ومحلل ممتاز، ولكن ظروفه السياسية اختلفت تماما في الفترة الأخيرة”.

كان بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، دشنوا هاشتاجًا حمل عنوان “أبوتريكة في المونديال”، ليخرج الأخير معلنًا حسمه للجدل المثار، ويؤكد أنه لا يصح أن نسرق مجهود الآخرين”. (تعرف على رد أبوتريكة).