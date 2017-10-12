وزير الرياضة الأسبق يكشف: لولا “فكرتي” ما كان صالح سليم رئيسًا للأهلي

كشف الدكتور عبد المنعم عمارة، وزير الشباب والرياضة الأسبق، عن الخلاف الذي نشأ قديمًا بينه وبين مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة عبده صالح الوحش في ذلك الوقت.

وأوضح عمارة، خلال تصريحات إذاعية لبرنامج ستاد الهدف، أن خلاف نشب بين عبده صالح الوحش رئيس الأهلي، وبين أعضاء المجلس وفي مقدمتهم حسن حمدس ومحمود الخطيب.

وتابع وزير الرياضة الأسبق تصريحاته قائلًا، “وصل الخلاف إلى تقديم حسن حمدي استقالته من النادي، واللائحة وقتها كانت تنص على السماح للوزير بتعيين أعضاء جدد، وبالفعل أبلغ حسن حمدي بقراره بتعيين أعضاء آخريين.

واستكمل عمارة قائلًا، “أبلغت حسن حمدي أنني سأقوم بتعيين أعضاء غيره، لكنني اقترحت فكرة الجمعية العمومية الغير العادية وأقيمت الانتخابات وترشح الكابتن صالح سليم وفاز بالانتخابات”.

يذكر أن محمود الخطيب أعلن بشكل رسمي ترشحه لخوض انتخابات النادي الأهلي المقبلة على مقعد الرئيس، كما استقر على قائمته النهائية بشكل كبير (تعرف عليها)، ليدخل في منافسة شرسة مع محمود طاهر رئيس القلعة الحمراء الحالي.