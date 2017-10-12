مجلس إدارة الإسماعيلي يقرر تكريم “صلاح” ويمنحه العضوية الشرفية للنادي

قرر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، منح اللاعب الدولي محمد صلاح ، نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، العضوية الشرفية للنادي، وذلك تكريمًا لجهوده المبذولة مع الفراعنة، والتأهل إلى منافسات كأس العالم المقبلة في روسيا 2018.

كما قرر مجلس الدراويش، منح العضوية الشرفية للنادى لأفراد أسرة صلاح بالكامل، بعد الإنجازات التى حققها اللاعب طوال الفترة الماضية.

صلاح يقود الفراعنة إلى مونديال روسيا

ونجح الدولي المصري محمد صلاح ، في قيادة لاعبي منتخب بلاده إلى منافسات كأس العالم في روسيا، عقب الفوز على الكونغو بهدفين مقابل هدف، خلال مباراة الجولة الخامسة التي جمعتهما على ملعب الجيش باستاد برج العرب في الاسكندرية مطلع الاسبوع الحالي.

وفي سياق آخر، يختتم فريق الإسماعيلى استعدادته اليوم الخميس، لمواجهة نظيره الإنتاج الحربي مساء غد الجمعة، على ملعب السلام ، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

يذكر أن الفريق الأصفر يحتل المركز السادس برصيد 7 نقاط، أما الإنتاج الحربي فيأتي في المرتبة الخامسة بفارق نقطة واحدة عن الدراويش.