هل هناك فرص لانضمام لاعبي أندية الدوري للمنتخب؟ مدرب الاتحاد يجيب

يرى طارق السيد، المدرب المساعد بالجهاز الفني لنادي الاتحاد السكندري، أن فرص انضمام لاعبي اندية الدوري بخلاف الأهلي والزمالك إلى صفوف المنتخب الوطني أمر صعب للغاية، خاصة خلال الفترة الحالية.

وأكد السيد، خلال تصريحات إذاعية لبرنامج ستاد الهدف، أن فرص لاعبي التحاد والأندية الأخرى في الظهور مع المنتخب في الفترة الحالية صعبة للغاية نظرًا لاقتناع المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للفراعنة، بمجموعة معينة من اللاعبين لا يحيد عنها”.

مدرب الاتحاد يتحدث عن ثعوبة مواجهة الأهلي

وعن مواجهة الأهلي اليوم الخميس بالجولة الخامسة، أكد طارق السيد أن المباراة صعبة على كلا الفريقين، خاصة بعد قرار الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة حسام البدري، بإراحة بعض لاعبيه الدوليين.

وعلق السيد قائلًا، “استعدينا بشكل جيد لمباراة الأهلي، رغم معاناة الفريق من بعض الإصابات خلال مباراة الأسيوطي الماضية بالدوري”، لافتًا إلى أن “الأهلي قرر إراحة لاعبيه علي معلول وعبد الله السعيد وأحمد فتحي، وأعتقد أن المباراة صعبة على الفريقين وندرك قوة الأهلي جيدا”.