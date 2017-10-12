جدة تستقبل كهربا بإحتفال خاص وهو يرد بصورة

حرص لاعبي فريق الإتحاد السعودي على إقامة احتفال مميز للاعب المنتخب الوطني محمود عبدالمنعم “كهربا” بسبب تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2018 بروسيا.

مصر تتأهل إلى كأس العالم.

وتأهل المنتخب الوطني إلى كأس العالم بروسيا 2018 بعد الفوز على منتخب الكونغو التي أقيمت مساء الأحد الماضي على ملعب برج العرب.

“كهربا” يشكر زملائه بصورة.

وقام “كهربا” لاعب الإتحاد السعودي ومنتخب مصر بشكر لاعبي الفريق السعودي على الإحتفالية الكبرى التي أقاموها بمناسبة تأهل المنتخب المصري لكأس العالم.

ونشر محمود “كهربا” صورة على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” قال فيها ” شكراً لإخواتي وأهلي بجدة على الإحتفال…وبإذن الله منتخبنا السعودي والمصري نقدم مستوى يليق بالكرة العربية”

أجواء مباراة المنتخب الوطني والكونغو.

وكانت مباراة المنتخب الوطني أمام الكونغو شيقه للغاية حيث أحرز محمد صلاح هدفاً في الدقيقة الـ 62 من عمر الشوط الثاني، وظل أمل الفوز لدى جماهير مصر ولاعبي المنتخب المصري، لكن المنتخب الكونغولي حطم الآمل لدي المصريين بتسجيل هدف التعادل في الدقائق الأخيرة من المباراة، لكن لاعبي مصر لا تعرف الهزيمة بل الفوز فاستطاع اللاعب محمود تريزيجيه الحصول على ركلة جزاء .

واعتمد الارجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني على محمد صلاح في تسجيل ركلة الجزاء، وصلاح يسجل هدف التقدم، ويحمل لقب “Man of the game” أي “رجل المباراة”.