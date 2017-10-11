كواليس العلاقة الخفية بين عمر السومة ومحمد صلاح

أشاد عمر السومة مهاجم منتخب سوريا ونادي أهلي جدة السعودي بأخلاق محمد صلاح نجم منتخب مصر ليفربول الإنجليزي في ظل الدعم الشديد الذي وجده منه طوال الأيام الماضية.

عمر السومة يشكر محمد صلاح

ووجه السومة الشكر إلى محمد صلاح على دعمه واتصالاته الدائمة لمساندته باستمرار مشيرًا إلى أن شهادته فيه مجروحة دائمًا فهو أخ لا يتخلى عن أخيه.

وأضاف السومة في تصريحات تليفزيونية أن منتخب سوريا ودع تصفيات كأس العالم بشرف بعد الخسارة 2-1 من استراليا في الملحق الآسيوي.

وأوضح السومة أن فريقه سيبدأ الاستعداد لكأس الأمم الآسيوية 2019 تحت شعار واحد وهو الفوز بها بعد التآلف والانسجام الذي ظهر بين اللاعبين في تصفيات المونديال.

وتعهد عمر السومة بالبقاء مع منتخب سوريا دائمًا مبديًا أسفه الشديد على الابتعاد في الفترة الماضية قبل تصفيات المونديال.

وخسر منتخب سوريا فرصة التأهل إلى كأس العالم بالخسارة أمام أستراليا 3-2، في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، ليفقد فرصة مواجهة هندوراس في مباراة حسم التأهل لمونديال روسيا الذي يقام خلال شهر يونيو المقبل.