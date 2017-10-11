بسبب صاحب القدم الواحدة.. لجنة المسابقات تزف بشرى لذوي الاحتياجات الخاصة في المباريات

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة عن خطة اللجنة لإرسال التذاكر لذوي الاحتياجات الخاصة في منازلهم.

المسابقات: تذاكر ذوي الاحتياجات الخاصة من المنازل

وقال عامر حسين خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “الكرة والجماهير” علي فضائية الأهلي، عن محمود عبدالعظيم صاحب أشهر فرحة في تصفيات المونديال: سعيد بما فعله وسنجد حلًا لتقنين أوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة خلال المباريات وسنحاول إرسال التذاكر لهم في المنازل”.

وأضاف عامر: “بعض ذوي الإعاقة يجلسون في منتصف الملعب كي يلتقطوا الصور مع اللاعبين وهذا غير سليم لذلك سنحاول تحديد أماكنهم بدقة في المباريات ليفعلوا ما يحلو لهم”.

وتابع:” سأخذ من محمود عبد العظيم قائمة بأسماء ذوي الاحتياجات الخاصة للتواصل معهم ومعرفة تنظيم حضورهم للمباريات”.

وكان محمود عبد العظيم قد طار فرحًا بقدمه الواحدة وتنازل عن عكازيه بعد فوز منتخب مصر على الكونغو في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018.

وفاز منتخب مصر على الكونغو 2-1 وضمن التأهل لمونديال روسيا بشكل رسمي قبل مواجهة غانا في الجولة الأخيرة بالتصفيات.