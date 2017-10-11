الأهلي يفجر مفاجأة عن حضور جماهيره أمام النجم الساحلي

أكد اللواء شرين شمس المدير التنفيذى للنادي الأهلي أن النادي طلب حضور 60 ألف مشجع لمباراة الفريق أمام النجم الساحلي التونسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يتمسك بزيادة جماهيره أمام النجم

وأوضح شمس أن الجهات الأمنية وافقت على 40 ألف فقط لكن هناك محاولات لزيادتها خلال الأيام المقبلة.

ويستضيف نادي الأهلي نظيره النجم الساحلي يوم 22 من شهر أكتوبر الجاري على استاد برج العرب بالإسكندرية بعدما خسر مباراة الذهاب 2-1 في سوسة لذلك يتطلع للتعويض والفوز بفارق أكثر من هدف للتأهل لنهائي إفريقيا.

وأوضح شيرين شمس خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “الكرة والجماهير” علي فضائية النادي الأهلي أنه يجهز لحضور جماهيري يصل إلى 50 ألف مشجع لمؤارزة الفريق وليس 40 فقط لأن الفارق بين نصف النهائي والنهائي 7 أيام فقط.

وأضاف: “الأهلي قادر علي تنظيم مباراة بحضور جماهيري قد يصل لـ 80 ألف وليس 40 ألف فقط بفضل جماهيره العظيمة التي تقدم أروع الأمثلة في التشجيع والسلوك الراقي في المباريات”.

وأشار شمس إلى أن الأهلي هدفه الوصول إلى المباراة النهائية والفوز باللقب القاري خاصة أن الهزيمة بهدفين مقابل هدف في سوسة يمكن تعويضها.