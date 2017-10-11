تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي أمام الاتحاد

ينوي حسام البدري المدير الفني لنادي الأهلي الاعتماد على الصف الثاني مباراة الاتحاد السكندري غدًا رغبة منه في إراحة اللاعبين الدوليين قبل مباراة النجم الساحلي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي بنظيره الاتحاد السكندري غدًا ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري.

واستقر حسام البدري على تشكيل فريقه لمباراة الاتحاد والتي سيدفع فيها بوليد أزارو في خط الهجوم

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الاتحاد السكندري

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: حسين السيد وسعد سمير ورامي ربيعة ومحمد هاني

خط الوسط: حسام عاشور وعمرو السولية وصالح جمعة ووليد سليمان وأحمد حمودي

خط الهجوم: وليد أزارو

وكان حسام البدري قد أعلن قائمة الأهلي لمباراة الاتحاد السكندري وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي وأحمد عادل عبد المنعم ومحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني وسعد سمير ورامي ربيعة وحسين السيد ومحمد نجيب وأيمن أشرف

خط الوسط: حسام عاشور وعمرو السولية وصالح جمعة وأحمد حمودي وجونيور أجايي ومؤمن زكريا وأكرم توفيق ووليد سليمان وكريم نيدفيد

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان وعماد متعب ووليد أزارو

واستبعد مدرب الأهلي إسلام محارب وباكاماني مالامبي أحمد فتحي وعلي معلول وأحمد الشيخ وعبد الله السعيد وهشام محمد وصبري رحيل وباسم علي وعمرو بركات وميدو جابر.