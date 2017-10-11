دروجبا يسخر من “ميسي” بـ “حسن نية” مجاملة لمحمد صلاح

نفى النجم الإيفواري ديديه دروجبا مهاجم فريق تشيلسي الإنجليزي الأسبق السخرية الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني خلال إشادته بمحمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي.

دروجبا يبرر سوء التفاهم على تغريداته

وأساء المغردون فهم تويتات ديديه دروجبا عبر حسابه على تويتر بدعوة أنها سخرية من ميسي لأنه لم يكن قد تأهل ببلاده للمونديال لكنه عاد ليشيد به بصورة مشتركة.

وقال دروجبا عندما وجد تلعليقات كثيرة على تغريداته: “ما القصة مع ميسي.. هل يمكن لأحدكم أن يشرح لي ما الأمر فأحب أن أعرف ما الذي قلته ؟، ما الذي فعلته ؟ أنا لا أفهم”.

ورد أحد المغردين على دروجبا: “لقد نشرت تغريدة تشير إلى أن ميسي يقوم بتقديم الفرص فقط لمنتخبه بينما محمد صلاح قاد مصر إلى مونديال روسيا.

ورد دروجبا مدافعًا عن نفسه: “فقط أعجبت بالفيديو لأن من أحرز وجعل منتخب بلاده يصعد لكأس العالم هو أخي وزميل سابق في تشيلسي.. حقًا أنا لا أملك الوقت لكي أنتقد أصدقائي”، ثم نشر صورة له مع ميسي في مباراة خيرية مطالبًا الجماهير بالتعليق بكثرة عليها ليثبت حسن نواياه.