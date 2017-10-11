ميدو: حزين لفقدان نقطتين أمام النصر.. وسنعالج الأخطاء أمام بتروجت

أعرب أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق وادي دجلة، عن حزنه بتعادل فريقه أمام النصر القاهري بهدف لمثله.

وتعادل فريق وادي دجلة مع النصر القاهرة بهدف لمثله، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري العام.

وقال “ميدو” في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء: ” حزين جدا على فقدان نقطتين هامتين أمام النصر، لكننا نجحنا في الحصول على نقطة وسنبني عليها للمباراة السابقة”.

وأكمل: “أصعب شئ في كرة القدم هو استقبال فريقك لهدف في الدقيقة 90 ، وهو ما حدث في المباراة السابقة أمام سموحة لكن علينا أن نعالج هذه الأخطاء التي نقع فيها”.

وأضاف: “الفريق يتحسن من مباراة إلى أخرى وكنا نعلم جيدا أنه من الصعب جدا تحقيق نتائج مميزة في البداية مع ضم الفريق لـ12 لاعب جديد”.

وأردف قائلا: “سنصبر على لاعبينا وسنعمل على تصحيح الأخطاء التي وقعنا في المباريات القادمة”.

واختتم حديثه قائلا: ” جدول الدوري سيتغير بشكل جذري مع نهاية الدور الأول وسنستعد جيدا للمباراة المقبلة أمام بتروجت”.

تقدم فريق وادي دجلة بالهدف الأول في الدقيقة 31 عن طريق واتارا إسوف، قبل أن يدرك أحمد حسين التعادل للنصر في الدقيقة 92 من عمر اللقاء.