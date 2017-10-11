عبد الغني عن سقوط دجلة: خطة “ميدو” تصلح لريال مدريد

أكد مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن خطة أحمد حسام ميدو المدير الفني لوادي دجلة قد تصلح لنادي ريال مدريد الإسباني.

عبد الغني يطالب ميدو بتغيير طريقة دجلة

وقال عبد الغني في تحليله لمباراة دجلة والنصر التي انتهت بالتعادل 1-1: “خطة ميدو باللعب بثلاثي دفاعي قد تصلح لريال مدريد وليس دجلة.. يجوز الخطة تكون كويسة لكن اللاعبين لا يستطيعون استيعابها وترجتمها عمليًا”.

وأضاف عبد الغني: “يجب على ميدو أن يراجع نفسه ويغير من طريقته طالما ينزف النقاط لأنه من الخطأ الإصرار على طريقة لا تناسب إمكانيات اللاعبين الحاليين بالفريق”.

فيما أعرب ميدو عقب المباراة عن حزنه الشديد لتعادل النصر مع فريقه في الوقت القاتل خلال الدقيقة 94.

وأوضح ميدو أن فريق خسر نقطتين في جدول الدوري لكنه سيبني على النقطة التي اكتسبها اليوم وسيحاول تصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون.

وأشار ميدو إلى أن هدفه التواجد في منتصف جدول الدوري بعد انسجام اللاعبين والصفقات الجديدة مطالبًا بالصبر على اللاعبين في هذه الفترة.