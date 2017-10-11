وادي دجلة يسقط في فخ النصر

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله بين فريقي النصر ووادي دجلة، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الخامسة من عمر الدوري العام.

أحرز واتارا إسوف الهدف الأول لوادي دجلة في الدقيقة 31 من عمر اللقاء، بعد عرضية رائعة من الجبهة اليسرى، قبل أن يدرك البديل أحمد حسين التعادل للنصر في الدقيقة 92 من عمر اللقاء.

بهذا الفوز يرتفع رصيد وادي دجلة إلى النقطة الرابعة في المركز الثالث عشر، بينما ارتفع رصيد النصر عند النقطة الثالثة في المركز الرابع عشر.

تشكيل الفريقين:-

بدأ فريق وادي دجلة لقاء اليوم:-

حراسة المرمى: محمد عبد المنصف

الدفاع: عمرو طارق وأسامة عزب وسيد سالم ومحمود مرعي

الوسط: محمد حسن وحسين ياسر ومحمد هلال والشناوي

الهجوم: يوسف أوتارا ومارك واكاسو

بدأ فريق النصر القاهري اللقاء بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: محمد مصطفى

الدفاع: أحمد السباعي وفرانك ألفيس وخالد رضا وإسلام عيسي

الوسط: حازم ممدوح وحجاج عويس وجون مانجا ومحمود القط

الهجوم: ووليد عادل ومحمد حسن ميدو

نتائج مباريات اليوم الأول من الجولة الخامسة للدوري العام:-

فوز الداخلية على الرجاء بهدفين دون رد، تعادل سموحة مع بتروجت سلبيا، وتعادل وادي دجلة مع النصر بهدف لمثله.