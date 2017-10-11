تعاقد النادي الأهلي للكرة الطائرة للسيدات مع الأوكرانية إيكاترينا، لمدة عام واحد بداية من الموسم الحالي.

الأهلي يضم إيكاترينا سيلشينكوفا

وأعلن مجلس الأهلي اليوم تعاقده مع إيكاترينا لمدة موسم لتدعيم فريق الكرة الطائرة.

ووقعت إيكاترينا اليوم الأربعاء على عقود الانضمام للأهلي، في حضور مروان هشام عضو مجلس الإدارة والمشرف على الألعاب الجماعية، وحمدي الصافي المدير الفني لفريق الطائرة للسيدات.

وخضعت إيكاترينا الأوكرانية للكشف الطبي بالنادي بعدما خاضت فترة معايشة بالقلعة الحمراء.

ونجح الأهلي في ضم إيكاترينا لدعم فريق الطائرة للسيدات بعد رحيل البرازيلية تينارا أميل نهاية الموسم الماضي.

وأكّد حمدي الصافي المدير الفني لفريق سيدات الكرة الطائرة أن اللاعبة الأوكرانية إيكاترينا سيلشينكوفا إضافة قوية للأهلي.

وأوضح الصافي أن سيلشينكوفا لديها إمكانيات فنية وبدنية مميزة ستساعد الفريق في الموسم المقبل بعد اختيارها من بين عدد كبير من اللاعبين.

وشدد الصافي على أنه تأكد من قوة مستواها الفني والبدني للاعبة الأوكرانية لذلك تعاقد معها.

ويسعي فريق الكرة الطائرة بالأهلي لاستعادة لقب بطولة إفريقيا التي ودع منافساتها في الموسم الماضي من الدور نصف النهائي أمام نادي الشمس.