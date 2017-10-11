ضربتان موجعتان للزمالك أمام طنطا

تأكد غياب الكونغولي كاسونجو كابونجو مهاجم نادي الزمالك عن مباراة فريقه أمام طنطا والتي ستقام بعد غد الجمعة على ملعب المحلة ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري.

حازم إمام وكاسونجو يغيبان عن الزمالك أمام طنطا

وقرر المونتينجري نيبوشا المدير الفني للزمالك استبعاد كاسونجو من قائمة الفريق لإصابته بشد في العضلة الخلفية خوفًا من تفاقم إصابته.

ويغيب حازم إمام ظهير أيمن الزمالك عن مباراة طنطا للإصابة بشد في العضلة الضامة.

ويعود حازم إمام للمشاركة فى تدريبات الفريق الأبيض خلال أسبوع بعدما تعرض للإصابة خلال مباراة إنبي في الجولة الرابعة للدوري الممتاز والتي وانتهت بالتعادل السلبي.

ووضع الجهاز الطبي للزمالك برنامجًا علاجيًا لتجهيز حازم إمام بأقصى سرعة.

ومن المنتظر أن يعتمد نيبوشا على أحمد توفيق لاعب الوسط في مركز الظهير الأيمن لتعويض غياب حازم إمام.

وسبق لأحمد توفيق اللعب مع الزمالك كظهير أيمن في مباريات عديدة كان آخرها أمام إنبي عندما شارك كبديل.

وينتظم الزمالك في معسكر مغلق غدا الخميس بالمنصورة استعدادًا لمباراة طنطا.