حسام البدري يفاجيء عماد متعب أمام الاتحاد

ينوي حسام البدري المدير الفني لنادي الأهلي الدفع بعماد متعب مهاجم الفريق في بداية الشوط الثاني لمباراة الاتحاد السكندري ليمنحه فترة أكبر من المشاركة في المباريات عن الموسم الماضي.

فرصة جديدة لعماد متعب مع الأهلي

ويواجه نادي الأهلي نظيره الاتحاد السكندري غدًا الخميس في الجولة الخامسة من الدوري المصري.

ويدفع حسام البدري بمهاجمه وليد أزارو في الشوط الأول أمام الاتحاد حتى لا يفقد الثقة بنفسه جراء كثرة إهدار الفرص في دوري أبطال إفريقيا والتي تسبب في توجيه انتقادات كثيرة له.

وعانى عماد متعب في الموسم الماضي من كثرة الجلوس على دكة البدلاء أو الدفع به به في الدقائق الأخيرة من المباريات بدعوى عدم الجاهزية البدنية وهو ما دفع متعب لإعلان أنه يرفض دور الموظف في القلعة الحمراء.

وأعلن حسام البدري قائمة الأهلي لمباراة الاتحاد السكندري وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي وأحمد عادل عبد المنعم ومحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني وسعد سمير ورامي ربيعة وحسين السيد ومحمد نجيب وأيمن أشرف

خط الوسط: حسام عاشور وعمرو السولية وصالح جمعة وأحمد حمودي وجونيور أجايي ومؤمن زكريا وأكرم توفيق ووليد سليمان وكريم نيدفيد

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان وعماد متعب ووليد أزارو

وتم استبعاد إسلام محارب وباكاماني مالامبي أحمد فتحي وعلي معلول وأحمد الشيخ وعبد الله السعيد وهشام محمد وصبري رحيل وباسم علي وعمرو بركات وميدو جابر

أما قائمة الاتحاد السكندري فضمت الهانى سليمان وعمرو زين ومحمود بازوكا ومحمد عطوة ومحمد عادل وفوزى الحناوى ومحمد الشاذلى وهشام شحاتة وعاشور الأدهم وخالد الغندور وإسلام كانو ومحمود شعبان ومحمد على منصر ورمزي خالد ومحمود كابونجا ومحمد جدو وأحمد الألفى وحسام باولو ومانوتشو.