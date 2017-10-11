برشلونة يرد على فكرة الرحيل عن الدروي الإسباني

رد نادي برشلونة الإسباني على ما أثير حول الخروج من الدوري الإسباني تضامنًا مع انفصال إقليم كتالونيا عن إسبانيا بعد الاستفتاء الذي أجري وشهد الإصرار من الجماهير على الانفصال بشكل رسمي.

برشلونة: لن نترك الدوري الإسباني

وأكد أوسكار جراو المدير العام لنادي برشلونة أوسكار أنه لا رغبة لناديه في الخروج من الدوري الإسباني حال انفصال إقليم كتالونيا عن إسبانيا.

وقال أوسكار جراو لصحيفة “توتو ميركاتو” الإيطالية: “نريد الاستمرار في الدوري الإسباني واللعب في بطولة الليجا حتي إذا تمت عملية الانفصال”.

وأضاف جراو: “لا يمكننا تخيل برشلونة في بطولة غير الدوري الإسباني.. برشلونة والليجا يسيران جنبًا إلى جنب فنحن لا نرى أنفسنا إلا في الدوري الإسباني”.

وانتشرت دعوات مطالبة بانتقال برشلونة إلى الدوري الإنجليزي أو الفرنسي حال انفصال كتالونيا.

وتعي رابطة الليجا فداحة الخسائر التي ستصيبها حال خروج برشلونة من الدوري والذي يضمن له شعبيته وجماهيريته وتواجد الرعاة في كل موسم أما الخروج فسيجعل الرابطة تخسر كل ذلك لأنه لن يتواجد إلا قطب وحيد هو ريال مدريد.