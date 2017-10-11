ليفربول إيكو: محمد صلاح البطل القومي أمام مورينيو

يتسلح يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي بمحمد صلاح نجم فريقه في مواجهة جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد خلال المباراة التي تجمع بينهما يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

ليفربول يتسلح بمحمد صلاح أمام جوزيه مورينيو

وذكرت شبكة “ليفربول إيكو” أن كلوب يعتبر محمد صلاح البطل القومي لفريقه أمام مورينيو في ظل غياب السنغالي ساديو ماني للإصابة.

وقالت الشبكة الإنجليزية: “مع غياب ماني للإصابة، سيصبح البطل القومي المصري صلاح الأهم في ليفربول.. صلاح هو سلاح كلوب لضرب مورينيو ومانشستر يونايتد”.

وسلطت الشبكة الضوء على تصريحات جوزيه مورينيو التي قال فيها إنه كان مؤمنًا بقدرات محمد صلاح عندما دربه في تشيلسي الإنجليزي لكن الفرعون المصري استعجل فترة التأقلم مع البلوز ورحل إلى فيورنتينا الإيطالي.

وكان محمد صلاح قد تدرب تحت قيادة مورينيو في تشيلسي ورحل إلى فيورنتينا لكثرة جلوسه على دكة البدلاء ثم تألق مع الفيولا وانتقل إلى روما الإيطالي قبل أن يستقر به الحال هذا الموسم في ليفربول.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 19 نقطة خلف مانشستر سيتي المتصدر بفارق الأهداف بينما ليفربول في المركز السابع برصيد 12 نقطة.