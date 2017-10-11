مران الزمالك- الشناوي وحامد يشاركان وتدريبات مهارية لخماسي الفريق

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الجماعية تحت قيادة المونتتيجري نيبوشا المدير الفني للفريق استعدادا لمواجهة طنطا بالدوري العام.

ويلتقي الزمالك مع طنطا الجمعة، على ستاد المحلة، ضمن مباريات الجولة الخامسة للدوري العام.

وأدى كابونجو كاسونجو وأحمد مجدي تدريبات تأهيلية على هامش مران الأبيض اليوم، تحت إشراف عمرو المطراوي إخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي

وشهد مران الزمالك مشاركة الثنائي الدولي أحمد الشناوي وطارق حامد، بعدما غاب اللاعبين عن مران الأمس بإذن من الجهاز الفني.

وقام الجهاز الفني بإجراء تقسيمة فى وسط الملعب بين اللاعبين لتنفيذ بعض الجمل الفنية والتكتيكية وعلاج الأخطاء التي وقع فيها الفريق في الفترة الأخيرة.

وأدى خماسي الزمالك أيمن حفني وأتشيمبونج وأحمد توفيق ومحمد إبراهيم وكابوريا تدريبات بدنية تحت إشراف قام ماركو مدرب الاحمال “ماركو” للتدريب على كيفية التعامل مع الكرة في المساحات الضيقة.

وركز ماركو خلال المران على منح اللاعبين توجيهات للتعامل بشكل جيد مع الكرة في المساحات الضيقة من حيث التمرير الجيد وعدم فقدان الكرة بسهولة.

ويحتل الزمالك المركز الرابع قبل لقاء الجمعة برصيد 8 نقاط.