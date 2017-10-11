هاني رمزي يعلن قائمة الاتحاد السكندري لمباراة الأهلي

أعلن هاني رمزي المدير الفني للاتحاد السكندري قائمة فريقه لمباراة الأهلي غدًا الخميس في الجولة الخامسة من الدوري المصري.

قائمة الاتحاد السكندري أمام الأهلي

واختار هاني رمزي 19 لاعبًا في قائمة فريقه للقاء الأهلي وجاءت كالتالي:

الهانى سليمان وعمرو زين ومحمود بازوكا ومحمد عطوة ومحمد عادل وفوزى الحناوى ومحمد الشاذلى وهشام شحاتة وعاشور الأدهم وخالد الغندور وإسلام كانو ومحمود شعبان ومحمد على منصر ورمزي خالد ومحمود كابونجا ومحمد جدو وأحمد الألفى وحسام باولو ومانوتشو

أما قائمة الأهلي لمباراة الاتحاد السكندري فجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي وأحمد عادل عبد المنعم ومحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني وسعد سمير ورامي ربيعة وحسين السيد ومحمد نجيب وأيمن أشرف

خط الوسط: حسام عاشور وعمرو السولية وصالح جمعة وأحمد حمودي وجونيور أجايي ومؤمن زكريا وأكرم توفيق ووليد سليمان وكريم نيدفيد

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان وعماد متعب ووليد أزارو

واستبعد مدرب الأهلي إسلام محارب وباكاماني مالامبي أحمد فتحي وعلي معلول وأحمد الشيخ وعبد الله السعيد وهشام محمد وصبري رحيل وباسم علي وعمرو بركات وميدو جابر