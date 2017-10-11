مفاجأة مدوية في قائمة محمود الخطيب لانتخابات الأهلي

قرر محمود الخطيب المرشح المحتمل لرئاسة النادي الأهلي ضم محمد مصطفى السلاب عضو مجلس الشعب لقائمته في انتخابات القلعة الحمراء المقبلة والتي تجرى يوم 30 من شهر نوفمبر.

السلاب في قائمة الخطيب

واتفق الخطيب مع محمد مصطفى السلاب على ضمه لقائمته الانتخابية بعدما عقد مع جلسة ودية للاتفاق على الخطوط العريضة.

ويشغل محمد مصطفى السلاب منصب مسئول الشباب في دعم ائتلاف مصر وعرض على الخطيب مجموعة من الإصلاحات على القلعة الحمراء.

وقرر السلاب دعم موارد النادي من خلال تسويق عصري محليًا وعربيًا وقاريًا، وإصلاح كافة الملاعب وحل مشاكل العضوية الخاصة بفرع الشيخ زايد.

ويتنافس محمود الخطيب على رئاسة الأهلي أمام محمود طاهر رئيس النادي الحالي والذي يراهن على الإنجازات التي حققها خلال الدورة الانتخابية الأولى.

وقاد محمود طاهر النادي الأهلي لاستعادة درع الدوري المصري ولقب كأس مصر وينافس الفريق الأول على دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم ووصل إلى نصف النهائي أمام النجم الساحلي التونسي وخسر مباراة الذهاب 2-1 في سوسة.