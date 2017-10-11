مفاجآت بالجملة في قائمة الأهلي أمام الاتحاد السكندري

أعلن حسام البدري المدير الفني لنادي الأهلي قائمة فريقه لمباراة الاتحاد السكندري غدًا الخميس في الجولة الخامسة من الدوري المصري.

قائمة الأهلي لمباراة الاتحاد السكندري

حراسة المرمى: شريف إكرامي وأحمد عادل عبد المنعم ومحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني وسعد سمير ورامي ربيعة وحسين السيد ومحمد نجيب وأيمن أشرف

خط الوسط: حسام عاشور وعمرو السولية وصالح جمعة وأحمد حمودي وجونيور أجايي ومؤمن زكريا وأكرم توفيق ووليد سليمان وكريم نيدفيد

خط الهجوم: وليد أزارو وأحمد ياسر ريان وعماد متعب

واستبعد مدرب الأهلي أحمد فتحي وعلي معلول وأحمد الشيخ وعبد الله السعيد وهشام محمد وصبري رحيل وباسم علي وعمرو بركات وميدو جابر

وخاض نادي الأهلي تدريبه الأخير اليوم استعدادًا للاتحاد السكندري في الدوري المصري.

وجاء استبعاد فتحي ومعلول خوفًا عليهما من الإجهاد، وعبد الله السعيد وهشام محمد للإصابة، وأحمد الشيخ وصبري رحيل وباسم وبركات وميدو جابر وعبد الله الشامي وإسلام محارب وباكاماني لأسباب فنية.

الغريب أن أحمد الشيخ جناح أيسر الأهلي تألق في تدريبات الفريق الأخيرة لكنه فوجيء باستبعاده من القائمة.