“كوبري” محرج لشريف إكرامي في تدريب الأهلي

راوغ أحمد الشيخ صانع ألعاب نادي الأهلي زميله شريف إكرامي بطريقة “الكوبري” في تدريب الفريق اليوم استعدادًا لمباراة الاتحاد السكندري غدًا في الجولة الخامسة من الدوري المصري.

أحمد الشيخ يراوغ إكرامي بـ”كوبري”

وتعرض شريف إكرامي لموقف محرج عندما استقبل الكوبري بين قدميه في التقسيمة وسط صيحات اللاعبين بالفريق.

وقسم حسام البدري المدير الفني للأهلي لاعبي الفريق إلى مجموعات خلال تدريب اليوم لتحفيظهم بعض الجمل التكتيكية.

فيما واصل عبد الله السعيد وهشام محمد التدريبات التأهيلية للشفاء من إصابتيهما في العضلة الخلفية وكسر في اليد اليسري لكل منهما على الترتيب.

ويغيب عبد الله السعيد عن مباراة الأهلي والاتحاد السكندري غدًا في الجولة الخامسة من الدوري المصري للإصابة في العضلة الخلفية أما هشام محمد فيغيب لإصابته بكسر في اليد اليسرى أمام النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا.

ويعاني هشام من كسر في اليد اليسرى تعرض له في مباراة فريقه أمام النجم الساحلي بذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا والتي خسرها الأحمر 2-1 في سوسة.