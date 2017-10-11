علي معلول يغادر تدريب الأهلي وتأهيل السعيد وهشام

واصل عبد الله السعيد صانع ألعاب نادي الأهلي تدريباته التأهيلية تحت إشراف طبيب الفريق لاستكمال برنامجه التأهيلي من إصابة العضلة الخلفية.

عبد الله السعيد يغيب أمام الاتحاد

ويغيب عبد الله السعيد عن مباراة الأهلي والاتحاد السكندري غدًا في الجولة الخامسة من الدوري المصري للإصابة.

وكان السعيد قد غاب عن مباراة منتخب مصر والكونغو في الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا للإصابة، والتي فاز بها الفراعنة 2-1 وتأهلوا للمونديال بشكل رسمي.

بينما خاض هشام محمد لاعب وسط نادي الأهلي تدريبات منفردة اليوم على استاد مختار التتش في ظل إصابته بكسر في اليد اليسرى.

ويعاني هشام من كسر في اليد اليسرى تعرض له في مباراة فريقه أمام النجم الساحلي بذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا والتي خسرها الأحمر 2-1 في سوسة.

وغادر علي معلول ظهير أيسر الأهلي التدريب للخضوع لتدريبات استشفائية بعد عودته من منتخب تونس والمشاركة في تصفيات المونديال.