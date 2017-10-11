 عصام سراج يحصل على درجة الدكتورة بمباركة زملكاوية

نال عصام سراج الدين، المدير التجاري والتعاقدات بالنادي الأهلي، درجة الدكتورة بكلية التربية الرياضية جامعة حلوان، بعد مناقشة رسالة بعنوان «إدارة وتطوير الحقوق التجارية بدوري كرة القدم المصري للمحترفين».

وأشرف على رسالة الدكتوراه الخاصة بعصام سراج، كلٌ من الدكتور كمال درويش، عميد كلية التربية الرياضية ورئيس نادي الزمالك السابق، والدكتور أشرف صبحي، نائب وزير الشباب والرياضة السابق، فيما ناقش رسالة الدكتوراه كلٌ من، الأستاذ الدكتور حسن الشافعي والأستاذ الدكتور ماجد فرغلي.

وتناولت رسالة الدكتوراه مناقشة وضع آليات متطورة عن كيفية تطبيق دوري المحترفين من خلال تشكيل رابطة لهذا الدوري وفقـًا للاشتراطات العالمية.

وناقشت الرسالة كيفية تعظيم إيرادات الدوري المصري، بالإضافة إلى تعظيم إيرادات الأندية المشاركة برابطة دوري المحترفين، وقد استشهد في الرسالة بالعديد من النماذج الأوروبية عن حقوق الرعاية، ونِسب توزيع حقوق البث التلفزيوني، ومبيعات يوم المباراة، وكيفية تطوير العلامة التجارية لدوري المحترفين والأندية المشاركة.

وحرص عبدالعزيز عبدالشافي على الحضور مناقشة رسالة الدكتوراه لعصام سراج، بجانب أسامة عرابي، نجم الأهلي السابق، وأحمد السيد، مدافع الأهلي السابق، وبعض الأساتذة بكلية التربية الرياضية.

هذا، وقد أوصت اللجنة التي أشرفت على رسالة الدكتوراه بطباعتها على نفقة الجامعة، وتوزيعها على مختلف الجامعات، للاستفادة من مضمونها، ولما لها من قيمة مضافة إلى المجال العلمي والتطبيق العملي، لتطوير الأعمال التجارية لصناعة كرة القدم.