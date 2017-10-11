الرجاء يفشل في الهروب من كمين الداخلية ويخسر أمامه بثنائية

سقط فريق الرجاء في فخ الهزيمة من نظيره الداخلية، بهدفين مقابل لاشئ، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب ” الشرطة” بالعباسية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز المصري.

نجح لاعبو الداخلية في فرض السيطرة على مجريات المباراة، حتى ترجم هذه السيطرة اللاعب عبد العزيز الشاعر، من أجل أن يضع فريقه في المقدمة بوقت مبكر من المباراة تحديداً بالدقيقة 6 ، قبل أن يضيف اللاعب ناصر المنسي الهدف الثاني في الدقيقة الثاني من الوقت بدل الضائع من المباراة، وسط غياب تام من لاعبي الرجاء ، لينتهى اللقاء بفوز الداخلية بهدفين دون رد.

الداخلية يقفز للمركز السابع

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الداخلية إلى النقطة السابعة في المركز السابع، وظل الرجاء في المركز الأخير بدون أي رصيد من النقاط.

يذكر أن المباراة شهدت تواجد الحكم الخامس، وذلك لأول مرة في الدوري الممتاز المصري.

وتستأنف لقاء اليوم بمواجهة يتروجيت و سموحة في تمام الخامسة عصراً ، وتختتم بمواجهة وادي دجلة و النصر في الثامنة مساءاً.