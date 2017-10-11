“زيزو”: رحيل “حجازي وغالي” أثر على الأهلي.. وأتمنى انضمام هذا الثلاثي للمنتخب

أكد عبدالعزيز عبدالشافي المدير الفني السابق للأهلي، أن رحيل أحمد حجازي مدافع المارد الأحمر أثر على دفاعات الفريق في الفترة السابقة.

ورحل المدافع الدولي عن الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية إلى صفوف فريق ويست بروميتش الإنجليزي، على سبيل الإعارة مع أفضلية الشراء نهاية الموسم.

وقال” زيزو” في تصريحات إذاعية اليوم الأربعاء، إن رحيل أحمد حجازي أثر على الفريق، لأنه يمتلك صفات القائد الذي يبني الهجمة من الخلف.

وتابع:” حسام غالي لديه القدرة على عملية الربط، ولا أقصد ربط الخطوط فقط، ولكن الربط النفسي بين اللاعبين، وأي نادي يحتاج لاعب للربط النفسي بين اللاعبين، وحجازي من اللاعبين الذين يمتلكون شخصية القائد”.

زيزو: اتمنى انضمام هذا الثلاثي للمنتخب

وأكمل مدرب الأهلي السابق، أنه يتمنى انضمام مروان محسن وأيمن حفني وباسم مرسي، إلى صفوف المنتخب المصري في كأس العالم، بعد أن نجح الفراعنة في التأهل إلى المونديال بعد غياب دام 28 عاما.

ويرى “زيزو” أن الثلاثي يمتلك العامل الفردي في الملعب، ويمكنهم صناعة الفارق مع صفوف المنتخب.

عبدالشافي: حسام غالي في حتة لوحده

وعن حسام غالي علق قائلا: حسام غالي “في حتة لوحده” لأنه يمتلك شخصية القائد، ولا بد أن يتابعه جهاز المنتخب في الفترة المقبلة، فتواجده كقائد من الناحية الفنية داخل الملعب أمر هام وضروري.

زيزو يوضح سبب ترشحه لانتخابات الأهلي

وأوضح “زيزو” سبب ترشحه لانتخابات الأهلي القادمة، مشيرا إلى قرر الترشح لرغبته في خدمة النادي وتحقيق أفكاره وتنفيذها على أرض لواقع.

وأضف، لدي مشاريع مختلفة لفريق كرة القدم بحكم عملي الفني والتنفيذي والأكاديمي، والخبرات التي أمتلكها، كما أنني متواجد دائما في النادي وعلى تواصل بالجميع.

واختتم: الأهلي محدش بيخدمه والأهلي هو اللي خدم الناس كلها وأنا برد الجميل للنادي لأن خيره علينا كلناوأتمنى أن أكون عند حسن ظن الأعضاء والجماهير”.