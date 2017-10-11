الجبلاية: مباريات دور الـ32 من كأس مصر بدون الدوليين

قرر المهندس هاني أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، إقامة مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر ، بدون اللاعبين الدوليين.

وجاء هذا القرار من اتحاد الكرة، من أجل أن يخوض المنتخب الوطني الودية المقرر إقامتها قبل مواجهة غانا، الشهر المقبل، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا، بكامل قوته.

المنتخب الوطني يستعد لخوض ودية أمام السعودية

ويسعى المنتخب الوطني ، خوض مباراة ودية مع المنتخب السعودي، خلال الشهر المقبل، من أجل الاستعداد لمباراة غانا، في الجولة الختماية لتصفيات كأس العالم.

كان المنتخب الوطني قد تأهل إلى مونديال روسيا 2018 ، بعدما حقق فوزاً مثيراً على نظيره الكونغولي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما الأحد الماضي، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ليتأهل إلى المونديال لأول مرة منذ 28 عاماً.

يذكر أن مباريات دور الـ32 من كأس مصر ستقام خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل.