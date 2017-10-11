عبد الله السعيد خارج حسابات البدري أمام الاتحاد والرجاء

أثبتت الأشاعات التي خضع لها عبد الله السعيد خلال الساعات القليلة الماضية ، أن اللاعب مازال يعاني من آلام ويحتاج لمدة 10 أيام من أجل التأهيل تمهيداً لعودته إلى الملاعب.

عبد الله السعيد قد غاب عن مباراة المنتخب الوطني أمام الكونغو، والتى انتهت بفوز الفراعنة بهدفين مقابل هدف، ليتأهل المنتخب إلى كأس العالم 2018 بروسيا بعد غياب دام 28 عاماً عن العرس العالمي.

الأهلي يفتقدجهود السعيد أمام الاتحاد والرجاء

ومن المقرر أن يغيب السعيد عن مواجهة الاتحاد السكندري، المقرر لها يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز المصري، على أن يكون جاهز أمام النجم الساحلي ، في مباراة الإياب المقرر لها يوم 22 أكتوبر الجاري.

وأصيب السعيد ، بشد في العضلة الخلفية، أثناء مشاركته مع الأهلي أمام النجم الساحلي التونسي، في المباراة التى أقيمت على ملعب “سوسة”، ضمن ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

ويحتاج الأهلي للفوز بهدف نظيف، أو يفارق هدفين ، من أجل ضمان التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.