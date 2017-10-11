الثنائي السوري يغيبان عن تدريبات الزمالك اليوم.. تعرف على السبب

يغيب الثنائي السوري مؤيد العجان وعلاء الشبلي، عن تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المقرر لها مساء اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة طنطا بالدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يصل الثنائي إلى القاهرة في تمام الخامسة عصراً ولن يتمكنا من المشاركة في المران، نظراً لإرهاق السفر، على أن ينتظموا في مران الفريق غد الخميس.

سوريا تودع تصفيات المونديال

كان مؤيد العجان و الشبلي، قد شاركا مع منتخب بلادهم، في المباراة التي جمعتهما أمس بالمنتخب الأسترالي، في إياب الملحق الآسيوي، وانتهت المباراة بفوز الأخير وتأهله إلى الملحق العالمي المؤهل إلى كأس العالم روسيا 2018.

ويستعد الزمالك لمواجهة طنطا، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز المصري، بعد فترة توقف بسبب مباراة المنتخب الوطني أمام الكونغو، والتى انتهت بفوز الفراعنة بهدفين مقابل هدف، ليتأهل المنتخب إلى كأس العالم ، بعد غياب دام 28 عاماً عن العرس العالمي.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 8 نقاط، بفارق 7 نقاط عن غريمه التقليدي الأهلي والذي يحتل المركز الثاني عشر نظراً لتأجيل مباريات له بسبب ارتباطه ببطولة إفريقيا.