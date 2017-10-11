عبد الفتاح: سيتم توقيع عقوبات على من يتجاوز في حق الحكام

أكد عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، أنه هناك جلسة مع عامرحسين، رئيس لجنة المسابقات، من أجل الاتفاق من خلالها على توقيع العقوبات على الأجهزة الفنية واللاعبين الذي يتجاوزون في حق الحكام.

وأضاف عبد الفتاح، خلال تصريحاته لبرنامج “ستاد الهدف” المذاع عبر أثير الشباب والرياضة، ” أناشد الجماهير واللاعبين بالاستمتعا بكرة القدم، بعيداً عن الضغوط ، وأضا الحكام عليهم ضبط النفس”.

عصام عبد الفتاح: الحكام بشر ولايوجد حكم في مصر يتعمد ارتكاب الأخطاء

وتابع رئيس لجنة الحكام، ” لابد أن يضع اللاعبون والأجهزة الفنية في الحسبان، أن الحكام بشر ولايوجد حكم في مصر يتعمد ارتكاب الأخطاء، مشيراُ إلى أن اللاعب أيضا يخطئ ورئيس النادي يخطئ، ونسعى خلال الفترة المقبلة على تقليل الأخطاء”.

وواصل، ” سيتم تطبيق الحكم الخامس في مبارايات اليوم من الدوري الممتاز، وسيكون له دوراً هاماً في تقليل الأخطاء من الحكام مشيراً إلى أنه سيقف على مسافة بعيدة من حكم الساحة و الراية أيضا”.

وعن تكريم الرئيس للمنتخب الوطني،قال: ” بكيت فرحاً ، وشعرت بأننا قمنا بتتنفيذ مهمة قومية”.