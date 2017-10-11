رئيس سموحة يوضح موقف حسام حسن من مفاوضات الأهلى والزمالك

كشف فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، ورئيس لجنة الرياضة بالبرلمان، عن موقف حسام حسن ، لاعب الفريق السكندري ، من البيع.

وقال عامر خلال تصريحاته لبرنامج “ستاد الهدف” ، المذاع عبر أثير الشباب والرياضة، ” إنه رفض فكرة بيع حسام حسن سواء إلى الأهلي أو الزمالك خلال هذه الفترة، لأنه مازل صغير السن ويمتلك قدرات فنية كبيرة”.

وأضاف رئيس سموحة، ” لابد وأن تتواجد في الدوري المصري ، قاعدة توسيع المنافسة، وأن يحتفظ كل ناد بلاعبيه المميزين وعدم التفريط فيهم للأهلى والزمالك فقط، مشيراً إلى أن هذا سيؤثر بالسلب على مستوى ومتعة مباريات الدوري الممتاز”.

رئيس سموحة: سنقوم بتكريم حسام حسن

وتابع، ” سنقوم بتكريم حسام حسن، بعدما انضم إلى صفوف المنتخب الوطني، وشارك معهم في إنجاز الوصول إلى كأس العالم 2018 بروسيا، ولكن أطالبه بمزيد من العمل حتى يحافظ على مكانه في المنتخب”.

كان مسؤولو النادي الأهلي، قد دخلوا في مفاوضات مع حسام ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قبل التعاقد مع المغربي وليد أزارو.