مدرب الأهلي السابق ينصح متعب بالاعتزال في هذه الحالة

كشف عبد العزيز عبد الشافي، المدير الفني السابق للأهلي ، الوعد المناسب لاعتزال عماد متعب ، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، كرة القدم.

وقال عبد الشافي خلال تصريحاته لبرنامج “ستاد الهدف” ، المذاع عبر أثير الشباب والرياضة، ” متعب لاعب كبير وله باع في الملاعب سواء مع المنتخب أو النادي الأهلي، ولكن عليه الاجتهاد الفترة المقبلة”.

وأضاف مدرب الأهلى السابق، ” على متعب ان يجتهد الفترة المقبلة حتى شهر يناير، وإن لم يشارك مع الفريق، عليه أن يطلب الرحيل فوراً أو يعلن اعتزاله كرة القدم”.

زيزو: المنتخب في حاجة إلى متعب

وأوضح، ” نريد عماد متعب في صفوف المنتخب، مشيراً إلى أنه إذا عمل بشكل جيد خلال 6 أشهر سوف ينضم إلى المنتخب الوطني”.

يذكر أن عماد متعب، لم يشارك منذ فترة كبيرة مع الأهلي، سواء على الصعيد المحلي أو الإفريقي، مشيراً إلى إنه يشارك في المباريات الودية فقط.

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز المصري.