تشكيل منتخب الأرجنتين أمام الإكوادور

يستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة نظيرة الإكوادور في مباراة الأمل الأخير للوصول لنهائيات كأس العالم بروسيا 2018.

موعد مباراة منتخب الأرجنتين والإكوادور

وستقام مباراة منتخب الأرجنتين صباح اليوم الأحد في تمام الساعة الواحدة والنصف مساء على أرضية استاد آتاهوالبا الأوليمبي بالعاصمة الإكوادورية كويتو والذي تتسع مدرجاته لقرابة 41 ألف مشجع.

تشكيل منتخب الارجنتين أمام الإكوادور.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الأرجنتيني بقيادة خورخي سامباولي عن التشكيل الي سيخوضبه المباراة.

وجاء تشكيل منتخب الأرجنتين كالآتي.

في حراسة المرمى : سيرجيو روميرو

في خط الدفاع : جابريل ميركادو، ونيكولاس أوتامندي، أكونا،

في خط الوسط : خافيير ماسكيرانو، ولوكاس بيليا، سالفيو، بيريز.

في الهجوم : ليونيل ميسي، وانخيل دي ماريا، بينيديتو.

يدخل منتخب الأرجنتين هذه المباراة أمام الإكوادور برصيد 25 نقطه، بينما يحتل المركز السادس.

جدير بالذكر أن هداف المنتخب الحالي هو لاعب فريق برشلونة ليونيل ميسي برصيد أربعة أهداف.