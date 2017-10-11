بالفيديو.. أحمد الشناوي يكشف أسرار مفاوضات الأهلي وأزمة غالي وباسم مرسي

اعترف أحمد الشناوي حارس مرمى نادي الزمالك أن الأهلي فاوضه عندما كان لاعبًا في صفوف المصري البورسعيدي وتألق في حراسة مرماه في فترة وجيزة بالدوري.

الشناوي: الأهلي فاوضني

وأوضح الشناوي أن مفاوضات الأهلي بدأت سريعًا وانتهت أسرع وتم غلق الملف بالكامل من وقتها.

وشدد الشناوي على أنه لا يعلم كواليس أزمة حسام غالي مع هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر لكنه يدرك أن غالي لاعب كبير وإذا عرف خطأه سيعتذر عنه.

وأشار الشناوي إلى أن وجود حسام غالي في المنتخب مفيد له وللفراعنة لأنه لاعب يمتلك صفات القيادة داخل الملعب مشددًا على أن أي لاعب سيدخل في صدام المدرب سيكون هو الخاسر بالتأكيد.

وأضاف الشناوي في تصريحات تليفزيونية: “باسم مرسي أدار أزمته بشكل خاطيء مع منتخب مصر لكنه عالجها في النهاية بطريقة صحيحة باعتذار لكوبر الذي سيسامحه بالتأكيد”.

وأوضح الشناوي أن باسم مرسي مهاجم مميز وقادر على أن يعود ليكون المهاجم رقم 1 في مصر لما يمتلكه من إمكانيات فنية وبدنية متميزة.