بالفيديو: لن نلغي الدوري بسبب الأهلي

أكد هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة أن فكرة إلغاء الدوري المصري لتأهل المنتخب إلى كأس العالم في روسيا غير واردة على الإطلاق.

هاني أبوريدة: إلغاء الدوري.. مرفوض

وأوضح أبوريدة أن مسابقة الدوري المصري ستستمر في الانتظام لأنها تساعد المنتخب وتجهز اللاعبين لذلك فليس من المنطقي الإلغاء.

وقال أبوريدة في تصريحات تليفزيونية: “فكرة إلغاء الدوري مرفوضة حتى لو تأهل النادي الأهلي لكأس العالم للأندية.. الأهم بالنسبة لي استمرار المسابقة المحلية بصرف النظر عن المنتخب والأهلي”.

وشدد أبوريدة على أن منتخب مصر حقق نتائج لم نكن نحلم بها بالتأهل لنهائي أمم إفريقيا 2017، ومونديال روسيا في فترة وجيزة جدًا وذلك رغم اعتراض البعض على طريقة وأداء هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر.

وأشار أبوريدة إلى أن هيكتور كوبر سيستمر مع المنتخب حتى الانتهاء من مباريات كأس العالم ليكمل ما بدأه من إنجازات مع الفراعنة منذ توليه المسئولية في 2015.

وكان منتخب مصر قد تأهل لمونديال روسيا بعد الفوز 2-1 على الكونغو في الجولة الخامسة لتصفيات المونديال وسجل الهدفين محمد صلاح في الدقيقتين 63 و93.