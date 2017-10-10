بالفيديو.. الشناوي: عصام الحضري ليس أفضل مني

نفى أحمد الشناوي حارس مرمى نادي الزمالك تعرضه للإصابات بسبب الضغط النفسي في المباريات كما يردد البعض.

أحمد الشناوي: الحضري لا يتفوق علي فنيا

وأكد الشناوي أن عصام الحضري أصبح الحارس الأساسي لمنتخب مصر لظروف خاصة وليس لتفوقه عليه فنيًا في الملعب.

وأوضح الشناوي أنه يحزن بشدة عندما لا يشارك في المباريات بشكل أساسي رغم أنه يجتهد بشدة في التدريبات.

وقال الشناوي عبر قناة دي إم سي : عصام الحضري تولي حراسة مرمي المنتخب الوطني علي حسابي بسبب ظروف معينة وكوبر يختار الحارس الأنسب لكل مرحلة والدليل أننا بدأت مع المنتخب أساسيًا في أمم إفريقيا قبل الإصابة”.

وتابع الشناوي: “علاقتي بشريف إكرامي وعصام الحضري ولا يمكن أن يعكر صفوها أي شيء.. الناس لم تعتد على أن لاعب أهلاوي وزملكاوي يكونان أصدقاء خارج الملعب”.

وأشار الشناوي إلى المنافسة بين حراس منتخب مصر الثلاثة شريفة لصالح الفراعنة خاصة أن هناك طفرة كبيرة في مستوى الحراس المصريين بعد منع التعاقد مع أجانب منذ فترة.