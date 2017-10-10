بالفيديو.. أبوريدة: أنا مكسوف أصرف 1.5 مليون جنيه مكافآت للمنتخب

أكد هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة أن الإحراج ينتابه بشدة عندما يتحدث البعض عن صرف 1.5 مليون جنيه للاعبي منتخب مصر كمكافأة لهم على التأهل لكأس العالم 2018 في روسيا.

أبوريدة: لم أفكر في رحيل كوبر

وقال هاني أبو ريدة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كل يوم” على فضائية “أون إي” مساء اليوم الثلاثاء: “أنا حزين جدًا عن الحديث عن المكافآت بعد التأهل للمونديال لأنها ضئيلة جدًا”.

وأضاف أبوريدة: “السعودية صرفت 5 ملايين ريال لكل لاعب ..أنا مكسوف وأنا بقول مليون ونصف مقارنة بحجم الإنجاز الذي تحقق على أرض الواقع”.

وتابع أبوريدة: “لم أفكر في أي مرة في إقالة هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب لأنه من البداية اتفقنا على الأهداف والحمد لله حققها كلها وأكثر”.

وأشار أبوريدة إلى أن كوبر يلعب بطريقة جديدة على مصر وفقًا للقماشة التي تحت يديه وذلك رغم الانتقادات الشديدة التي يتعرض لها.

ويتواجد منتخب مصر في مونديال روسيا المقبل بعدما ضمن الصعود إثر احتلال صدارة المجموعة الخامسة بالتصفيات برصيد 12 نقطة قبل مواجهة غانا في الجولة الأخيرة بكوماسي.