كرم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود طاهر، محمود عبد العظيم “عبده” المشجع المعاق الذي حضر مباراة مصر والكونغو بقدم واحدة.

وجاء تكريم محمود عبده على هامش احتفالية النادي الأهلي بالجهاز الفني لمنتخب مصر بمقر النادي اليوم بالجزيرة.

وحرص محمود طاهر رئيس نادي الأهلي على تكريم هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب وجهازه المعاون على التأهل لكأس العالم 2018 في روسيا.

الأهلي يكرم جهاز منتخب مصر

وحضر هاني أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة الاحتفال ومعه أحمد مجاهد، عضو مجلس الجبلاية وإيهاب لهيطة مدرب المنتخب.

وغاب عن الحفل عبد الله السعيد صانع ألعاب الأهلي لمعاناته من الإصابة في العضلة الخلفية

وكان منتخب مصر قد تأهل إلى المونديال بعد الفوز على الكونغو 2-1 في الجولة الخامسة بالتصفيات الإفريقية لكأس العالم وسجل الهدفين محمد صلاح بعد مباراة ماراثونية جاء الهدف الثاني منها في الدقيقة 93.

وتصدر منتخب مصر المجموعة الخامسة بـ12 نقطة بفارق 4 نقاط عن منتخب أوغندا صاحب المركز الثاني برصيد 8 نقاط والتي تعادلت مع منتخب غانا سلبيًا.