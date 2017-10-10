بالفيديو.. عمرو أديب: دعوة أبوتريكة للمونديال إهانة لمنتخب مصر

رفض الإعلامي عمرو أديب دعوات المطالبة بعودة محمد أبوتريكة من الاعتزال لمنتخب مصر لتكريمه في كأس العالم 2018 بعد تأهل الفراعنة لمونديال روسيا.

أديب عن دعوة أبوتريكة: الخطيب مش وحش

وقال عمرو أديب في تقديمه لبرنامجه “كل يوم”: “فيه حد حب يعكنن علينا الفرحة ويعلي نبرة عودة أبوتريكة.. أنا أحب أبوتريكة لكنه لم يعد لديه القدرة على تقديم جديد في الكرة”.

وأضاف أديب: “هذه الدعوة إهانة للمنتخب المصري والشباب الذي نجح في إسعاد المصريين.. الإخوان هم من يدعون لذلك في إطار حروبهم من الجيل الرابع للنكد على المصريين في عز فرحتهم”.

وتابع أديب: “الخطيب مش وحش أبدًا ما هو برضه قيمة وقامة عبقرية.. هو إحنا رايحين نتفسح في كأس العالم فنكرم كل إللي ملعبوش قبل كده”.

وكان محمد أبوتريكة نجم منتخب مصر الأسبق قد رد على مطالب عودته للفراعنة للمشاركة في المونديال.

وكتب محمد أبوتريكة عبر حسابه على “تويتر”: “مشاعر طيبة أشكركم عليها ولكن الواقعية أفضل ونحن لا نسرق مجهود الآخرين فهـؤلاء الرجال يستحقون التواجد وحدهم في هذا الحدث”.