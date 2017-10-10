رد تاريخي من أبوتريكة على مطالب عودته للمنتخب في المونديال

رد محمد أبوتريكة نجم منتخب مصر الأسبق على مطالب عودته للفراعنة للمشاركة في كأس العالم 2018 بروسيا على سبيل التكريم له.

أبوتريكة: هؤلاء الرجال يستحقون التواجد وحدهم بالمونديال

وانتشرت مطالب بضرورة تكريم أبوتريكة بالمشاركة في المونديال الذي فشل في التأهل له كلاعب قبل أن يعتزل الكرة في عام 2013.

وكتب محمد أبوتريكة عبر حسابه على “تويتر”: “مشاعر طيبة أشكركم عليها ولكن الواقعية أفضل ونحن لا نسرق مجهود الآخرين فهـؤلاء الرجال يستحقون التواجد وحدهم في هذا الحدث #تريكه_في_كاس_العالم”.

وضمن منتخب مصر الوصول إلى مونديال روسيا قبل مباراة الجولة الأخيرة في التصفيات الإفريقية أمام غانا بكوماسي.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الخامسة بالتصفيات الإفريقية برصيد 12 نقطة بفارق 4 نقاط عن أوغندا صاحبة المركز الثاني بـ8 نقاط ثم غانا في المركز الثالث بـ6 نقاط بينما الكونغو في المركز الأخير بنقطة وحيدة.

وكان منتخب مصر قد فاز 2-1 على الكونغو في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال وسجل للفراعنة محمد صلاح الهدفين في الدقيقتين 63 و93.