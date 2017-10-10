بالفيديو.. أول ظهور لابنة مجدي عبد الغني بالمدرجات.. شاهد رد فعل البلدوز

ظهرت ابنة مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة في مدرجات استاد برج العرب بالإسكندرية أثناء متابعة مباراة منتخب مصر أمام الكونغو في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.

تعليق مجدي عبد الغني على ظهور ابنته في المدرجات

وعلق مجدي عبد الغني على ظهور ابنته في المدرجات عبر فضائية أون سبورت قائلًا للإعلامي سيف زاهر: “أنت متعرفش يا سيف أن دي بنتني.. آه والله زي ما بقولكم” وهو ما أثار دهشة سيف لأن البلدوز لم يفصح عن تواجدها بالمدرجات.

وتأهل منتخب مصر إلى مونديال روسيا بعد الفوز 2-1 على الكونغو في الجولة الخامسة للمجموعة الخامسة بتصفيات المونديال، وسجل هدفي منتخب مصر نجمه الأول محمد صلاح.

وأحرز محمد صلاح الهدفين في الدقيقتين 63 و93 ليخطف فوزًا قاتلًا للفراعنة في الوقت بدل الضائع ويصعد بالمنتخب لمونديال روسيا لأول مرة منذ عام 1990 والذي سجل فيه مجدي عبد الغني هدفه الشهير.

وحرص أبناء نجوم الكرة على حضور مباراة مصر والكونغو يتقدمهم نجلة عبد الغني وشدوى ابنة عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر والتي كانت مخطوبة لمحمود كهربا لاعب الفراعنة.