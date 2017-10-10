هل يعود حسام غالي للمنتخب في المونديال؟.. اتحاد الكرة يرد

رد محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة على ما أثير عن إمكانية عودة حسام غالي لاعب الأهلي المعار إلى النصر السعودي لصفوف منتخب مصر قبل انطلاق كأس العالم 2018 في روسيا.

عضو الجبلاية: باب المنتخب مفتوح أمام غالي وباسم

وأكد أبو الوفا أن باب منتخب مصر مفتوح لكل اللاعبين للانضمام إليه سواء حسام غالي أو باسم مرسي مهاجم الزمالك ولكن بشروط.

وأوضح أبو الوفا أن أهم هذه الشروط هو المستوى الفني للاعبين قبل اختيارهم للمنتخب إلى جانب مشاركتهم في المباريات مع أنديتهم.

وشدد عضو الجبلاية على أن المستوى الفني وأداء اللاعب هو الحاسم في الانضمام للمنتخب وهي القاعدة التي سيرسيها هيكتور كوبر المدير الفني للفراعنة.

وأشار أبو الوفا في تصريحات إذاعية إلى أنه يجب نسيان كل المشاكل الإدارية بين جهاز المنتخب وحسام غالي وباسم مرسي والنظر إلى مصلحة الفراعنة حتى نوفق في المونديال.

وضمن منتخب مصر تأهله إلى مونديال روسيا قبل مباراة الجولة الأخيرة في التصفيات الإفريقية أمام غانا بكوماسي.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الخامسة بالتصفيات برصيد 12 نقطة بفارق 4 نقاط عن أوغندا صاحبة المركز الثاني بـ8 نقاط.