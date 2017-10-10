فتح مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة النار على مجلس الأهلي برئاسة محمود طاهر لعدم دعوة أعضاء الجبلاية لحضور حفل تكريم جهاز منتخب مصر بمقر الجزيرة اليوم.

مجدي عبد الغني يهاجم الأهلي بسبب تجاهل تكريمه مع المنتخب

وقال مجدي عبد الغني في تصريحات على قناة أون سبورت إن الأهلي وقع في الخطأ بتجاهل دعوتهم دون مبرر مقبول ومنطقي.

وأضاف عبد الغني: “لا أعرف لماذا لم يوجه لنا مجلس الأهلي الدعوة رغم أننا شاركنا في إنجاز التأهل للمونديال.. كنا سنلبي دعوة الأهلي في كل الأحوال”.

وحرص مجلس الأهلي على توجيه الدعوة فقط لأعضاء الجهاز الفني للمنتخب بقيادة هيكتور كوبر وبعض أعضاء اتحاد الكرة وهو ما أثار حفيظة عبد الغني.

وكرم نادي الأهلي اليوم الجهاز الفني للمنتخب على تأهله لمونديال روسيا بمقر النادي بالجزيرة.

وكان منتخب مصر قد تأهل للمونديال بعد الفوز على الكونغو 2-1 في الجولة الخامسة بالتصفيات الإفريقية وتصدر المجموعة الخامسة برصيد 12 نقطة بفارق 4 نقاط عن أوغندا صاحبة المركز الثاني بـ8 نقاط.