الأهلي يحرم عصام الحضري من الظهور في تكريم المنتخب بالجزيرة

تجنب مجلس إدارة نادي الأهلي برئاسة محمود طاهر الوقوع في فخ احتمالية حضور عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر لمقر النادي بالجزيرة ضمن اللاعبين المكرمين على التأهل لكأس العالم 2018.

الأهلي يتجنب فخ عصام الحضري

وحرص مجلس الأهلي على توجيه الدعوة فقط لأعضاء الجهاز الفني للمنتخب بقيادة هيكتور كوبر وبعض أعضاء اتحاد الكرة رغم أنه كان بإمكانه دعوة كل لاعبي الفراعنة وذلك حتى لا يقع في فخ حضور الحارس الهارب من القلعة الحمراء أو لاعبين آخرين لا يرغب جمهور الفريق في رؤيتهم بالجزيرة.

وترفض جماهير الأهلي فكرة دخول عصام الحضري لمقر النادي بالجزيرة لكونه هرب إلى سيون السويسري عندما كان الفريق يحتاجه وذلك رغم توسلاته في الفترة الأخيرة للعودة للقلعة الحمراء.

وكرم نادي الأهلي اليوم الجهاز الفني للمنتخب على تأهله لمونديال روسيا.

وكان منتخب مصر قد تأهل للمونديال بعد الفوز على الكونغو 2-1 في الجولة الخامسة للمجموعة الخامسة بالتصفيات الإفريقية.

ونجح محمد صلاح في إحراز هدفي المنتخب أمام الكونغو في الدقيقتين 63 و93 ليمنح الفراعنة صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة وضمان التأهل للمونديال قبل الجولة الأخيرة أمام غانا في كوماسي.