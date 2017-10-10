مفاجأة.. الأهلي ينصب جونيور أجايي لاعبا مصريا

تعرض ياسر أيوب مدير إدارة الإعلام بنادي الأهلي لموقف كوميدي خلال تكريم لاعبي الفريق الدوليين مع الجهاز الفني لمنتخب مصر اليوم في مقر النادي بالجزيرة.

الأهلي يكرم جونيور أجايي كلاعب مصري

وفوجيء ياسر أيوب بصعود النيجيري جونيور أجايي لمنصة التتويج لاستلام جائزة مروان محسن اللاعب الدولي الذي لعب لمنتخب مصر.

وعلم ياسر أيوب بعد ذلك أن أحد الحاضرين قال لجونيور أجايي إنه – أي أيوب- نادى على اسمه فصعد للتكريم دون أن يعرف أنه مخصص للاحتفال بلاعبي القلعة الحمراء الدوليين.

وكان نادي الأهلي قد وجه الدعوة للجهاز الفني لمنتخب مصر لتكريمه اليوم بعد إنجاز التأهل لكأس العالم 2018 في روسيا.

وتأهل منتخب مصر إلى مونديال روسيا بعد الفوز 2-1 على الكونغو في التصفيات الإفريقية للمجموعة الخامسة.

وتصدر منتخب مصر المجموعة الخامسة برصيد 12 نقاط بينما أوغندا 8 نقاط في المركز الثاني ثم غانا في المركز الثالث بـ6 نقاط والكونغو في المركز الأخير بنقطة وحيدة.