زوجة حسام غالي تحرج “كوبر” برسالة طويلة على فيس بوك

طالبت زوجة حسام غالي لاعب الأهلي المصري المعار إلى النصر السعودي هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر بضم زوجها إلى قائمة الفراعنة في كأس العالم 2018 في روسيا.

زوجة حسام غالي تطالب بعودته للمنتخب

وأكدت زوجة حسام غالي عبر حسابها على فيس بوك أن اللعب في المونديال كان حلمًا للكابيتانو مشيرة إلى أنه تمنى أن يختم حياته الكروية بالمشاركة في المونديال.

وسردت زوجة غالي تفاصيل مشاهدتها مع زوجها لمباراة مصر والكونغو وكيف تفاعل معها وبكى عندما تعادل الفريقان 1-1 قبل أن يفوز الفراعنة ويتأهلون للمونديال.

وقالت لميس زوجة غالي: “حسام تمنى وحلم بالمشاركة في المونديال بس خسارة حلمه يتحقق وهو مش فيه.. لا يمكن الاختلاف على روح حسام غالي في الملعب وقيادته للفريق”.

وكتبت زوجة حسام غالي على فيس بوك:

“١١ سنه اعرف حسام خبطت فينا الدنيا كتير واجهنا حاجات كتير و كبرنا و حلمنا مع بعض و تروح و تيجى الأحلام و يبقى حلم كاس العالم ليه الحلم الى مابيتغيرش فالبنسبة للاعب كوره هى البطوله الأكبر و الأهم كان دايما يقولى يارب يكتب فى تاريخي انى روحت كاس العالم و تمر السنين بخيبات امال الصعود و يفضّل حلمه هو هو لحد ما بقى يارب نروح كاس العالم و تبقى اخر بطوله ليا ..تخيلى يا لميس لو ختمتها كده يا سلام يكون ده بجد أحسن ختام ، كان بيحلم بشغف رهيب خلاه مش بس حلمه بقى حلمى انا كمان انى اشوفه بيلعب فى كاس العالم …لحد امبارح انا و هو بنتفرج على الحلم مع بعض فى التلفزيون الماتش بجد كان شعوره عظيم مشاعر متقلبه صبر و ترقب فى الشوط الاول بعدين فرحه الجول الرهيبه الحلم شكله هيتحقق ولا ايه..؟ يارب هانت خلاص ثم جول التعادل بصينا لبعض و سكتنا وسط دقات قلب و رعب أعدنا ندعى لحد هوب ضربه جزاء جول الفوز فرحه اكبر و دموع… نزلت دموعنا احساس و شعور مايتحكيش لازم يتعاش فرحه كده من بتوع زمان الى مابقناش بنحس بيهم ، فرحه حسام امبارح بالمنتخب و بالانجاز الى حققه صحابه خلتنى افرح بيه اوى بس عز عليا اوى اوى ان حلمه يتحقق و هو مش فيه…

مش علشان جوزى والله و اكيد شهادتى مجروحه بس اتفقنا او اختلفنا على حسام فى عصبيته او حميته الزياده فى الملعب ماينفعش نختلف على ادائه و تحركاته او كونه قائد يعتمد عليه اى مدرب و هو مطمئن انه فى الملعب

ولا أبدا نختلف ان بطوله زى دى اكيد نقصها بطل زى حسام غالي”.