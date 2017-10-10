أسامة نبيه يثير أزمة بين جماهير الأهلي والزمالك

أثار هاشتاج “شكرًا أسامة نبيه” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أزمة بين جماهير ناديي الأهلي والزمالك بعد تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2018 في روسيا.

خلاف على تويتر بسبب أسامة نبيه

وطالبت جماهير الأهلي في تعليقاتها على الهاشتاج برحيل أسامة نبيه المدرب العام للمنتخب بدعوى أنه تسبب في التفرقة بين لاعبي الأحمر مع الزمالك واستبعاد حسام غالي قائد النصر السعودي من المنتخب.

وردت جماهير الزمالك مشيدة بدور أسامة نبيه مع منتخب مصر في تصفيات المونديال ومفندة إدعاءات جماهير القلعة الحمراء أن التهم الموجهة إليه ثبتت البراءة فيها.

وتأهل منتخب مصر إلى كأس العالم في روسيا بعد فوزه على الكونغو 2-1 في الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية.

وسجل هدفي منتخب مصر محمد صلاح في الدقيقتين 63 و93 من عمر المباراة وجاء الهدف الثاني بعد ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع.

وتصدر منتخب مصر المجموعة الخامسة برصيد 12 نقطة بفارق 4 نقاط عن أوغندا صاحبة المركز الثاني ثم غانا في المركز الثالث بـ6 نقاط والكونغو في المركز الأخير بنقطة وحيدة.