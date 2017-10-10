حسام البدري يخرج عن شعوره في تدريب الأهلي

انفعل حسام البدري المدير الفني لنادي الأهلي غضبًا على لاعبيه في تدريب الفريق الذي أجري اليوم على استاد مختار التتش استعدادًا لمباراة الاتحاد السكندري في الدوري المصري.

غضب حسام البدري في تدريب الأهلي

وغضب حسام البدري لبطء الفريق المهزوم من الملعب مما يضيع وقت التدريب وتقسيمة الفريق.

وأجرى حسام البدري تقسيمة بين 3 مجموعات في تدريب الأهلي بنظام خروج المغلوب من هدف واحد.

وسقط صبري رحيل ظهير أيسر الأهلي في التدريب مصابًا بعد تدخل عنيف من سعد سمير مدافع الفريق مما دفع الجهاز الطبي للدخول لسرعة إسعافه لاستكمال التقسيمة.

ويستعد نادي الأهلي لمواجهة لاتحاد السكندري، مساء يوم الخميس المقبل على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان ثلاثي نادي الأهلي علي معلول وباكاماني مالامبي وأحمد الشيخ قد انتظموا في التدريب اليوم بعد عودة الثاني من المشاركة مع منخبيهما بينما شفي الأخير من إصابته.

وعاد معلول من المشاركة مع منتخب تونس بينما باكاماني مالامبي من جنوب إفريقيا في مباراتي تصفيات المونديال لهما.